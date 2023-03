Le Cool FM mène la série 2-0 face aux Éperviers

Le second match de la série entre le Cool FM et les Éperviers avait lieu à Sorel-Tracy ce vendredi. Après un duel très offensif mercredi dernier, ce fut un scénario complètement inversé vendredi.

La partie a vu les deux gardiens céder qu'une seule fois au total (en plus d'un but dans un filet désert) dans un gain de 2-0 du Cool FM. L'équipe de Saint-Georges mène donc la série 2-0.



Les deux premières périodes sont jouées de façon intense et serrée. Chaque pouce de glace doit être combattu et aucune des deux équipes ne parvient à trouver le fond du filet.



En troisième période, le jeu s'anime. En tout début de période, Keven Cloutier lance Maxime Chagnon et Michael Rhéaume en deux contre un. Chagnon laisse la rondelle à Rhéaume, ce dernier prend un tir au-dessus de l'épaule de Domenic Graham pour inscrire ce qui sera le but gagnant du match. Quelques instants plus tard, Pierre-Luc Veillette s'amène en échapper et tente de battre le gardien entre les jambières, mais Garham résiste et donne une bouffée d'espoirs aux partisans et à ses joueurs. Les patineurs de Sorel attaquent sans relâche la zone du Cool FM et passent la majorité de la période dans celle-ci. Tous les joueurs du Cool FM unissent leurs efforts et arrêtent chaque attaque des Éperviers qui ne feront que 5 lancers. Le gardien Auger couvre son filet de façon brillante et Sorel n'arrive pas à trouver de failles. En fin de match, les joueurs du Cool FM se trouvent toujours au bon endroit au bon moment, puis Alexandre Gosselin coupe une passe qu'il dégage jusque dans le fond du filet adverse laissé désert. Ce second but vient anéantir tout espoir des Éperviers et le Cool FM prend les devants 2-0 dans la série.



Les avantages numériques: Saint-Georges 0/2, Sorel 0/1

Les tirs: Saint-Georges 25 (8-11-6), Sorel 25 (12-8-5)

Les trois étoiles

1- Sébastien Auger STG (blanchissage)

2- Michael Rhéaume STG (but gagnant)

3- Domenic Graham SOR (eff 0.958)



Le Cool FM disputera le troisième match de la série ce samedi soir 19 h 30 au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Avec la collaboration de Samuel Busque, chargé de la littérature web.