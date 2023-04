Jonathan Ferland: des Canadiens aux Condors

Voir la galerie de photos

Jonathan Ferland est l'actuel entraîneur des Condors du Cègep Beauce-Appalaches. Avant de se lancer dans cette aventure, le Beauceron a eu une belle carrière professionnelle en tant que joueur. Rencontre.

Né à Sainte-Marie-de-Beauce, Jonathan Ferland a depuis longtemps eu la passion du hockey. Après avoir fait preuve de beaucoup de travail et de persévérance, il a eu la chance d’évoluer dans l’équipe qui fait rêver les plus jeunes: les Canadiens de Montréal.

« Quand tu es un jeune hockeyeur, tu rêves de jouer pour les Canadiens. Un rêve souvent inatteignable, car il y a tellement d’impondérables et de joueurs de hockey. J’ai franchi les étapes petit à petit et quand c’est arrivé, cela a été un événement spécial », a-t-il commenté.

Aujourd’hui, même s’il foule encore la glace de temps en temps, Jonathan Ferland s’est tourné vers un nouveau rôle, celui d’entraîneur. Il a rejoint le programme des Condors du Cégep Beauce-Appalaches en juillet dernier et profite d’un groupe au fort potentiel, qu’il aime entraîner mais aussi et surtout, accompagner dans leur scolarité.

« Je fais les entraînements sur place, trois fois par semaine avec eux. Mais je suis aussi responsable de leur réussite scolaire et du suivi avec les jeunes. C'est une belle opportunité pour moi de redonner dans ma région, c'est certain. J'ai la chance de coacher proche de chez nous, des jeunes qui sont de la Beauce et du reste du Québec », a ajouté le coach des Condors.

Pour tout savoir sur ce qu'il nous a partagé, visionnez l'entrevue complète dans cet article.