David Dallaire aux Alouettes de Montréal: «Un rêve devenu réalité»

Le Beauceron David Dallaire, un jeune footballeur de 23 ans a appris ce mardi 2 mai, qu'il avait été sélectionné pour jouer la nouvelle saison avec les Alouettes de Montréal dans la Ligue Canadienne de Football (LCF).

« C'est incroyable et je suis fier de représenter ma petite Beauce à Montréal », a lancé David Dallaire à EnBeauce.com, encore dans l'euphorie de l'annonce. Celui qui jouait la saison dernière avec le Rouge et Or de l'Université de Laval, mettra bientôt les pieds dans la cour des grands.

« On était tous ensemble avec ma famille et mes amis dans un bar. On a attendu l'appel toute la soirée, puis quand on a vu mon téléphone s'allumer, on s'est regardé surpris. En décrochant, j'ai entendu la voix de Danny Maciocia qui m'a dit que j'étais repêché. Le fait que ça soit les Alouettes de Montréal, c'est vraiment incroyable. Je reste proche de ma famille et je suis vraiment heureux. », a ajouté le Georgien.

Le football, a toujours eu une place importante dans cette grande famille. Alors avoir un membre qui évoluera en tant que joueur professionnel au Québec, c'est un bonheur pour tout le monde. « Je viens d'une grosse famille où le sport était très présent. Mon père a aussi beaucoup joué au football puis c'est lui qui nous a fait découvrir ce monde-là. Il a d'ailleurs commencé à nous coacher quand on était plus jeune », a complété David Dallaire.

Une polyvalence qui fait sa force

Avant l'Université de Laval, David Dallaire a débuté son histoire autour du football en Beauce. « Je suis allé à la Polyvalente de Saint-Georges pour jouer avec Les Dragons et ensuite avec Les Condors au Cégep Beauce-Appalaches où j'ai joué beaucoup de postes », a-t-il détaillé.

Avec un parcours comme le sien, il est certain que bon nombre de petits beaucerons rêveront un jour d'avoir la même chance. Mais s'il en est arrivé là, c'est aussi grâce à sa grande polyvalence dans tous les sports. « Honnêtement, je dirais à un jeune de faire le plus de sport possible. Je pense vraiment que ça a été la clé dans mon parcours. Le fait d'avoir fait plusieurs sports m'a permis de développer plein de talents, que tu développes en faisant d'autres sports. C'est vraiment un facteur majeur pour réussir selon moi », conclut-il

Désormais, le Beauceron n'a plus qu'une obsession en tête, débuter rapidement les premiers entraînements avec ses nouveaux coéquipiers à Montréal.