Fondation Nordiques: cinq beaucerons titulaires d'une bourse

Le Canadien Luke Valenti de la formation Ecoflo Chronos est le nouveau champion du 35e Tour de Beauce et c'est le plus jeune des 35 gagnants. Ce nouveau champion, un Ontarien âgé de 19 ans seulement, termine évidemment en tête du classement du meilleur jeune de moins de 23 ans. Sur une épreuve de niveau UCI, il s’agit de la plus belle victoire de ...