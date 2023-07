Philippe Lacasse termine huitième à la Traversée internationale du Lac Saint-Jean

Philippe Lacasse, jeune nageur natif de Saint-Georges, participait, ce 29 juillet, à la Traversée internationale du lac Saint-Jean. L'athlète a terminé à la huitième place du classement général.

« Cela a quand même été assez difficile. J'ai fini à la huitième place au total et ça m'a pris 8 h pour traverser le lac. Le plus dur a été la température de l'eau, car à la fin, j'avais vraiment froid », a indiqué Philippe Lacasse en entrevue avec EnBeauce.com.

Pour cette première expérience sur une grande distance (32 km), le nageur est fier d'avoir pu terminer sa course. « J'avais surtout l'objectif de finir la traversée et pas vraiment d'objectif de classement. Le but était vraiment d'arriver au bout ».

Une préparation essentielle pour travailler l'endurance

Le Beauceron était plutôt habitué à des compétitions en piscine et sur des distances ds 1 500 m. Avec cette traversée, le travail de préparation a dû être intensif afin de développer son endurance.

« Pour préparer cette course, j'ai augmenté le volume de mes entraînements. Chaque semaine j'en faisais plus. J'ai ensuite diminué le volume d'entraînement pour arriver prêt et en forme. Mais ça a demandé beaucoup de pratique », a complété Philippe Lacasse.

L'ancien nageur du Club de Natation Régional de la Beauce (CNRB), a terminé la compétition pour l'été, mais pense déjà à l'année prochaine. « C'est ma dernière grosse course pour cet été, mais c'est sûr que j'aimerais beaucoup réessayer l'année prochaine. J'aime participer à des compétitions de plusieurs kilomètres » a-t-il conclu.

Lors de cette traversée le Beauceron a terminé à la cinquième position chez les hommes et est le premier Canadien à avoir franchi la ligne d'arrivée.