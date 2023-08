Autodrome Chaudière: importante course à venir pour certains pilotes beaucerons

L'Autodrome Chaudière présentera une autre journée de course, le 26 août à venir. Quatre catégories seront en pistes et plusieurs vont avoir un impact important sur le classement. Carl Vachon, Chloé Grondin, et Dale Darveau auront d'importants défis à relever.

Le Beauceron Carl Vachon aura comme objectif de récolter un maximum de point dans le Nascar Truck. Classé actuellement quatrième, le pilote du numéro 118 devra rattraper un retard de huit points pour remplacer Simon Dions-Viens au classement. Anthony Lessard et Cédric Lemay se partagent pour le moment le sommet, loin devant.

Ensuite, Chloé Grondin se magasine la tête de la classification du Nascar Sport Compact Senior. Elle n'est qu'à deux points du meneur actuel Matthew Lambert. La numéro 32 de Saint-Georges a donc l'opportunité de s'emparer de l'avance pendant cette deuxième moitié de la saison.

Dans la même course, Dale Darveau se retrouve quatrième. Le numéro 30 de Sainte-Marie a présentement 17 points à rattraper pour voir son nom dans le top-3. Cette course du samedi sera donc importante pour lui donner un maximum de chances.

Le spectacle sera en branle dès 16 h 30, ce samedi, pour faire bouger ces classements.