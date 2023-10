Condors hockey: victoire de 4 à 2 face è Gatineau

Alexandre Lamarre a mené l’attaque avec trois points dont deux buts et William Gagné n’a cédé que deux fois sur 45 tirs pour remporter sa 4e victoire en autant de départs cette saison, alors que les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont vaincu à domicile les Flames de Gatineau 4 à 2.

Maxime Poirier, avec deux mentions d’aides, et Charles-Antoine Beauregard avec un 7e en autant de parties se sont aussi distingués.

Il aura fallu attendre à la fin de la première période avant de voir une équipe s’inscrire au pointage et c’est en avantage numérique qu’Alexandre Lamarre a ouvert la marque avec son 6e de la saison sur une belle mise en scène de Charles-Antoine Beauregard et Maxime Poirier. Avant la fin de la période, après un effort soutenu, Maxime Poirier a tiré vers le filet avant que Charles-Antoine Beauregard touche à la rondelle pour déjouer le gardien Francis Plant. C’était alors 2-0 pour les Condors qui ont lancé 21 fois contre 15 après une période.

En deuxième période les Condors ont doublé les Flames au niveau des tirs au but avec 18 contre 9, mais seul Édouard Carrier a su trouver le fond du filet. Encore une fois, c’est l’effort soutenu de Jérémy Roy, Alexis Gagné et Justin Breton qui a permis au vétéran défenseur de prendre un bon tir pour augmenter l’avance à 3-0.

En début de 3e période, Charles-Antoine Alain et Nicolas Barnes ont profité de bons favorables pour réduire l’écart à 3-2 avec deux buts rapides en 20 secondes. Les Condors n’ont jamais paniqué et ils ont su garder l’avance jusqu’à ce qu’Alexandre Lamarre vienne enlever tout espoir aux Flames de revenir dans le match avec son 2e de la rencontre. Alexis Gagné et Jean-Raphaël Roy avaient travaillé comme des acharnés derrière le filet avant de remettre au #91.

William Gagné signe sa 43e victoire en carrière à son 56e départ grâce à 43 arrêts sur 45 tirs.

Les Condors seront sur la route vendredi prochain alors qu’ils visiteront les Inouk à Granby avant de recevoir le VC de Laval, le dimanche 8 octobre dès 14 h 30 au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Texte: Pier-Luc Siméon