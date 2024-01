Les Chevaliers en maîtrisent face aux Gaulois

Suite à une première fin de semaine fructueuse en 2024 contre les deux premières équipent du circuit Lévesque, c’est les Gaulois de Saint-Hyacinthe qui attendaient la troupe lévisienne, ce vendredi 12 janvier.

Alex-André Perron fait confiance au cerbère, Benjamin Colbert pour défendre le filet de Saint-Hyacinthe alors que le pilote lévisien, Pier-Luc Giguère octroie un premier départ, en cette nouvelle année, au gardien Antoine Proulx.

Le premier débute affecte beaucoup d’intensité et des après sifflet tumultueux, une ambiance de séries. Les Chevaliers se bousculent au cachot alors qu’ils offrent une attaque à cinq contre trois aux Gaulois, mais le désavantage numérique de Lévis est efficace et ne cède pas. C’est au tour des Chevaliers de jouer en attaque à cinq et le vétéran Émerik Paris déjoue Colbert d’un tir de la ligne bleue. Une passe est attribuée à Justin Thibault à 8 :56. Les tirs au but sont légèrement en faveur de Lévis avec 10 contre 7 après 20 minutes de jeu.

L’intensité est très haute et les officiels veulent garder le contrôle de la partie et c’est ce qu’ils font en appelant quelques pénalités de part et d’autre. Les Chevaliers en profitent augmenter leur avance alors que quelques buts sont inscrits dignes des bulletins sportifs. C’est Nathan Langlois, Maxime Lambert, Charles-Antoine Pouliot et Josh Demers qui marquent pour ainsi donner une avance de 5 buts aux Chevaliers. Après 40 minutes de jeu, Lévis retourne au vestiaire avec 22 tirs contre 17 et un pointage de 5 à 0.

Les Gaulois tentent bien que mal d’enfiler l’aiguille dans la balle de laine, mais sans succès puisque Proulx dit non à quelques reprises. Justin Thibault ajoute un sixième filet pour la formation lévisienne. La marque reste ainsi. Une victoire de 6-0.

Le prochain match aura lieu dès demain le 13 janvier à la maison alors que les Chevaliers recevront Marc-Olivier Samson et les Grenadiers de Châteauguay dès 16h à l’Aréna de Lévis. Ce match, une présentation de Dessercom, sera sous la thématique des peluches et mascottes alors que les partisans sont invités à lancer leur toutou lors du premier filet des Lévisiens.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Maxime Lambert, des Chevaliers

2e étoile : Justin Thibault des Cantonniers

3e étoile : Antoine Proulx des Chevaliers