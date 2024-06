La 58e Finale des Jeux du Québec-Sherbrooke 2024 est lancée!

Que ce soit en mode détente ou aventure, les touristes et locaux ont divers choix afin de pratiquer le sport favori de l’été: le vélo. Trois circuits de 40 à 50 kilomètres chacun permettent aux touristes de visiter les musées, boutiques et restaurants de la Beauce, et ce, à leur propre rythme tout en profitant de la vallée de la ...