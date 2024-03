Junior A : Beauce Mitsubishi en demi-finale contre Saint-Joseph

Le Junior A Beauce Mitsubishi était en action la fin de semaine dernière pour les quarts de finales des séries contre Saint-Éphrem.

Menant 2 à 0 dans la série 3 de 5 contre le Garage Stéphane Turcotte, Le Beauce Mitsubishi se rendait à St-Éphrem vendredi dernier pour leur troisième partie de la série.

Timothé Alexis donne les devant en première période au Beauce Mitsubishi mais St-Éphrem revient en force avec 3 buts pour se diriger au vestiaire après deux périodes en menant 3 à 1.

Dereck Fecteau et Maxim Drapeau créent l’égalité en troisième mais St-Éphrem revient avec un but en avantage numérique et l’emporte 4 à 3.

Le samedi le 2 mars, c’est à l’aréna EJM René-Bernard de Beauceville que les deux équipes se donnaient rendez-vous pour leur quatrième duel.

Aucun but n’est inscrit en première période où les deux gardiens effectuent le travail. Nathan Paquet, en désavantage numérique et Justin Veilleux surprennent l’adversaire et le Beauce Mitsubishi prend les devants 2 à 0 dans la partie. St-Éphrem diminue l’écart à un seul but au milieu de la deuxième période.

Le gardien Jacob Pomerleau-Poulin y va de plusieurs arrêts clés en troisième période pour garder son avance. Alexis Gagnon creuse l’écart 3 à 1 en milieu de troisième période avec un but chanceux dévié sur un patin adverse.

St-Éphrem inscrit un but en avantage numérique avec 14 secondes à faire à la rencontre mais le Beauce Mitsubishi tient bon et remporte la série quart de finales avec 3 victoires contre une.

Le Beauce Mitsubishi entamera les demies finales Samedi soir à 19 h 30 au Centre Frameco de St-Joseph contre l’équipe Du Perfecto de St-Prosper.