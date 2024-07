Nathan Chatigny : un jeune footballeur de 16 ans à la conquête des États-Unis

Voir la galerie de photos

Âgé de seulement 16 ans, Nathan Chatigny, jeune joueur de football originaire de Saint-Georges, a choisi de tenter l’aventure aux États-Unis afin de pouvoir continuer son secondaire tout en poursuivant son développement dans le football.

Après avoir fait une demande à l’école Saint-Andrew (Saint-Andrew’s School) située à Boca Raton en Floride, le jeune homme a décroché une bourse lui permettant de poursuivre ses études sur place grâce à l’internat.

« Ça a toujours été mon rêve de pouvoir aller jouer dans la CFL ou NFL, donc je me suis dit que si je voulais augmenter mes chances, il fallait appliquer dans une école aux États-Unis. Au final, j'ai été pris avec une bourse, donc je suis vraiment fier ».

Pour un joueur québécois, l’arrivée en Floride peut nécessiter une phase d’adaptation, notamment avec le jeu qui change un peu et surtout la température

« C'est sûr que dans le jeu il y a des différences entre le football canadien et américain, car ici, (au Canada) il y a trois essais et 12 joueurs donc le terrain est plus grand. Aussi, la température, car au Québec, six mois par an, tu ne peux pas pratiquer à l’extérieur, alors qu’en Floride, tu peux t’entraîner toute l’année, même en hiver ».

De plus, le football américain étant le sport national, les attentes envers les jeunes joueurs peuvent être très élevées, et il est essentiel de travailler dur pour répondre aux différents objectifs.

« Je dirais aussi que la pression est plus grande aux États-Unis, car les recrutements commencent très tôt. C’est très strict avec des entraînements tous les jours, tout en prenant soin de notre corps et de notre sommeil.», a complété Nathan Chatigny.

« Académiquement, mon école est l’une des meilleures aux États-Unis, donc c’est vraiment difficile. En résidence, on est accompagné par des professeurs le soir de 19 h à 21 h pour qu’ils nous aident dans les devoirs ».

Si l’adaptation de Nathan est aujourd’hui une grande réussite, les débuts ont été un peu compliqués, surtout quand on étudie dans une langue qui n’est pas la sienne

« Le plus difficile a été l’anglais, car je pensais avoir un bon niveau, mais une fois arrivé là-bas, je me suis rendu compte que ce n’était pas suffisant. Il faut quelques mois pour s’adapter aux cours comme la chimie ou les maths en anglais, mais aussi pour les examens. ».

Pour la suite, Nathan Chatigny retournera en Floride le 21 juillet pour le camp d'été, après avoir passé trois semaines avec sa famille