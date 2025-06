Les Condors s'offrent une seconde victoire, mais voient la première place s’envoler

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont signé une victoire convaincante de 8-5 face à l’Everest de la Côte-du-Sud, ce samedi 1er mars, devant leurs partisans.

Un gain important qui met fin à une période plus difficile pour les Beaucerons, mais qui ne leur permet pas de conserver leur place au sommet du classement général. Avec 69 points, ils glissent désormais au troisième rang, derrière Longueuil (71 points) et Valleyfield (73 points).

Dès la première période, Xavier Labbé a rapidement donné l’avantage aux Condors en avantage numérique (3:09), mais l’Everest a répliqué avec deux filets coup sur coup, prenant les devants 2-1 avant la première pause.

Le deuxième engagement a été des plus animés. Après avoir concédé deux buts en désavantage numérique, les Condors ont enclenché la machine offensive, marquant cinq buts en l’espace de dix minutes. Labbé, Dussault, Gagné, Lessard et Bussieres ont tour à tour trouvé le fond du filet, renversant complètement la situation et propulsant Saint-Georges en avant 7-4 avant la fin du deuxième tiers.

L’Everest a tenté une remontée en réduisant l’écart en début de troisième période, mais Emerick Bussieres a scellé l’issue du match avec un but dans un filet désert.

Un dernier match avec un enjeu important

Si cette victoire ramène un peu de confiance aux Condors, elle ne suffit pas à leur assurer une place parmi les deux premiers. Valleyfield est désormais irréprochable en tête, tandis que Longueuil conserve une avance de deux points sur les Condors pour la deuxième place.

Le dernier match de la saison régulière, ce jeudi 6 mars, s’annonce déterminant, alors que les Condors affronteront les meneurs du classement, Valleyfield. Si la première place n’est plus à portée, une victoire combinée à un faux pas de Longueuil pourrait permettre aux Beaucerons de terminer au deuxième rang, une position qui offrirait un avantage non négligeable en vue des séries éliminatoires.