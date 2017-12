Ce soir (15 décembre), Mario Roy dirigera son dixième match à la barre du Cool Fm.

Lorsqu’il a été nommé entraîneur-chef à la fin octobre, celui qui a passé près de 25 ans dans le monde du hockey savait qu’il avait plusieurs feux à éteindre avec de sa nouvelle équipe.

« C’était un peu un tsunami », a-t-il illustré.

Le tsunami dont il parle, c’était les changements de directeurs généraux en peu de temps en plus de la grogne de certains joueurs. Sans oublier les partisans qui réclamaient une équipe gagnante.

« Il y avait de l’instabilité au sein de l’équipe et mon objectif était de ramener une certaine stabilité. C’était important d’établir une connexion entre la direction et les joueurs. Actuellement, la poussière est retombée et on s’en va dans la bonne direction », a-t-il expliqué.

Au cours des cinq derniers affrontements, le Cool Fm a remporté trois victoires, dont deux triomphes consécutifs. Une première cette saison.

« On a encore de petits ajustements à faire au niveau des trios et de la défensive, mais je suis très satisfait de notre progression et de notre travail collectif. »

Vers une troisième victoire consécutive?

Ce soir, la troupe de Mario Roy sera à Trois-Rivières pour affronter la dernière équipe au classement général, les Draveurs. La formation de la Mauricie a un dossier de 6-11-0 et totalise 13 points. Le Cool Fm a aussi 13 points, mais une fiche de 5-11-3, et est installé au cinquième et avant-dernier échelon.

Roy a confirmé qu’Adam Russo défendra la cage des siens.

Il y a quelques jours, le gardien Mathieu Dugas a été nommé la première étoile dans la LNAH en raison de sa brillante performance du 8 décembre alors qu’il avait repoussé 40 rondelles dans une victoire en prolongation de 4 à 3 face aux Éperviers de Sorel-Tracy.

Demain soir, ce sera une autre histoire pour la formation beauceronne, qui recevra à 20 h le club qui trône au sommet de la Ligue, le Marquis de Jonquière (10-5-3).

« Affronter les meilleures équipes du circuit permet de nous adapter et de nous orienter vers les bonnes choses [à faire] », a fait savoir Roy.

Ce sera la première fois depuis les 17 et 18 novembre que le Cool Fm disputera deux rencontres en moins de 48 heures.