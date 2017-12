Un blanchissage pour Adam Russo face aux Marquis de Jonquière

La première équipe au classement dans la Ligue de hockey nord-américaine (LNAH), les Marquis de Jonquière, a visité le Cool FM de Saint-Georges samedi le 16 décembre dernier, dans un duel qui s'est conclu par une victoire des Beaucerons par la marque de de 5 à 0.

Ce n'est qu'à la fin de la première période que Jonathan Laberge et Jean-Sébastien Bérubé du Cool FM, en 2 contre 1 en désavantage numérique, ont donné les devants à l'équipe de Saint-Georges.

La période médiane a bien débuté pour le Cool FM alors qu’Éric Bertrand a profité d’une

passe d’Alexandre Comtois pour doubler l’avance de son équipe.

L’avantage numérique du Cool FM s'est ensuite mis en marche en fin de période, quand Keven Cloutier est passé derrière le filet avant de retrouver Martin Gascon qui a enfilé l’aiguille à partir du devant du filet.

Le gardien de but des Marquis de Jonquière, Cédric Desjardins, s'est blessé au bas du

corps en fin de deuxième et a dû céder sa place à son coéquipier Raphaël Girard pour le reste du match.



En troisième période, les Marquis de Jonquière ont bombardé le filet d’Adam Russo, qui a fait des pieds et des mains pour laisser la marque intacte.

Alexandre Labonté et Jean-Sébastien Bérubé de Saint-Georges ont enfin ajouté deux buts à deux minutes d’intervalle — des tirs sur réception dont les passes provenaient du bâton de Keven Cloutier — pour ainsi porter la marque à 5 à 0 pour les locaux.

Saint-Georges a effectué 37 tirs, soit 14 en première période, 14 en deuxième et neuf en troisième, tandis que Jonquière en a effectué deux de moins, soit neuf au premier tiers du match, neuf durant le second et 19 au dernier tiers de la partie.



Les trois étoiles du match ont été décernées au gardien Adam Russo de Saint-Georges, ainsi qu'aux joueurs Jean-Sébastien Bérubé (deux buts) et Keven Cloutier (trois points) du Cool FM également.

Cette victoire, qui a été remportée au Centre sportif Lacroix-Dutil, a permis au gardien Adam Russo de signer, face à la formation du Saguenay, son premier blanchissage de la saison et son cinquième en carrière dans la LNAH. Notons qu'il s'agissait aussi d'une quatrième victoire consécutive pour la troupe de Mario Roy.

Rappelons que le prochain match du Cool FM de Saint-Georges sera disputé lors du vendredi 22 décembre prochain, à 20 h, contre les Éperviers de Sorel-Tracy au Colisée Cardin.