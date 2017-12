Le Cool FM a le vent dans les voiles

Décidément, tout roule sur des roulettes pour le Cool Fm, qui a remporté quatre de ses cinq derniers affrontements et qui tentera de signer une cinquième victoire consécutive ce soir à Sorel-Tracy face aux Éperviers.

« On joue avec confiance », a dit d’entrée de jeu l’entraîneur-chef de l’équipe de Beauce, Mario Roy.

Lors des dix derniers affrontement, le Cool Fm a présenté un dossier de 6-3-1.

Certes, la confiance est revenue au sein de l’équipe, mais la chimie aussi. « Des duos se sont formés de façon naturelle et on change le troisième joueur selon les rencontres », a souligné le pilote du Cool Fm.

Or, ce qu’il a préféré voir sur la glace au cours des dernières semaines est la cohésion entre les attaquants et les défenseurs. « L’efficacité du travail entre eux est flagrante et ils travaillent davantage en unité de cinq. Maintenant, les défenseurs contribuent à l’attaque tandis que les avants bloquent des tirs. »

Lors de son entretien téléphonique avec l’auteur de ces lignes, Roy a également louangé le travail de ses deux hommes masqués, Adam Russo et Mathieu Dugas, qui ont chacun été nommés la première étoile dans la LNAH cette semaine et la précédente.

L’impact d’Hubert Poulin

Coïncidence ou non, le Cool Fm n’a pas connu la défaite depuis que le directeur général, Jesse Bélanger, a rapatrié Hubert Poulin le 21 novembre.

« Les joueurs ont pris quelques pouces et ils se sentent davantage en sécurité », a indiqué Roy.

En quatre rencontres avec le Cool Fm, le dur à cuire a inscrit un but et une passe et n’a passé que 14 minutes au cachot.

L’entraîneur apprécie particulièrement le travail de ses deux hommes forts, Poulin et Mario Jr Boilard. « Ils sont très disciplinés et ne prennent pas des pénalités inutiles. »

En 15 rencontres, Boilard a écopé de 49 minutes de pénalités.

« Ce ne sera pas du gâteau »

Comme mentionné plus haut, le Cool Fm affrontera les Éperviers ce soir à 20 h. Ces derniers occupent le deuxième échelon de la Ligue et ont remporté huit de leurs dix derniers affrontements.

« Ce ne sera pas du gâteau », a illustré l’instructeur, qui a mentionné que Russo sera devant les buts pour cette rencontre. Demain, les Draveurs de Trois-Rivières seront en ville à 20 h et ce sera au tour de Dugas de protéger la cage du Cool Fm.