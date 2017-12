Le Cool FM s'est montré dominant à Sorel-Tracy en battant les Éperviers 6 à 3

Au Colisée Cardin de Sorel-Tracy, les Beaucerons du Cool FM sont parvenus à s'imposer par la marque de 6 à 3 face aux Éperviers dans la soirée du vendredi 22 décembre dernier. Les trois étoiles de la soirée ont été décernées à des joueurs de l'équipe georgienne, qui affronteront ce soir les Draveurs de Trois-Rivières au centre sportif Lacroix-Dutil. À noter que dans les dix derniers matchs, l'équipe soreloise n'avait connu qu'une seule défaite en temps réglementaire.

Les Beaucerons ont ouvert le score dès la 5e minute de jeu avec un tir de Keven Dupont suivi, cinq minutes plus tard d'un but de son coéquipier Alexandre Labonté sur une passe de Jonathan Laberge. À peine 1 minute et 13 secondes, plus tard, le Cool FM s'est offert une avance confortable de 3 à 0, grâce à un tir rentrant de Jean-Sébastien Bérubé, sur une passe de David Poulin.

À la fin de la première période, Jonathan Laberge a profité d'une passe de François Ouimet pour marquer son 11e but de la saison. Les adversaires ont alors décidé de remplacer leur gardien Karel St-Laurent par Charles Corsi et sont parvenus à inscrire leur premier point à la 17e minute de cette première période, grâce à un tir de Kevin Gadoury, qui marquait son 5e but de la saison.

Malgré une position de désavantage numérique, le Cool FM est parvenu, dans une deuxième période au jeu plus fermé, à résister deux fois avec succès aux assauts des Éperviers, conservant ainsi leur avance de 4 à 1 avant d'entamer la dernière période du match, durant laquelle les buts ont fait leur réapparition.

C'est David Poulin qui a commencé par s'illustrer en creusant davantage le score à la 1ère minute, déposant la rondelle dans une cage béante après avoir feinté le gardien des Éperviers. Le joueur n°94, Patrick Lapostolle, a permis au Cool FM, à peine deux minutes plus tard, de mener avec cinq buts d'avance.

Les deux derniers buts inscrits par Sorel-Tracy n'ont pas permis aux locaux de défendre leurs couleurs et les Beaucerons sont repartis vainqueurs de la rencontre. Les trois étoiles du match faisaient d'ailleurs partie de leur rang : Jonathan Laberge, David Poulin puis Adam Russo, parvenu à arrêter plus d'une trentaine de tirs.