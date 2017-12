Charles-Étienne Roy et Édouard Giguère du Cléri Sport se démarquent face à Montmagny

Les joueurs du Cléri Sport étaient du côté de l'aréna de Montmagny hier soir, jeudi le 28 décembre, afin d'y affronter l'équipe des Canotiers. Le match, qui a débuté à 21 h 20, s'est soldé par la marque de 6 à 3 en faveur des visiteurs.

Après avoir tiré de l'arrière 0 à 1 après le premier vingt, les joueurs de Saint-Georges se sont repris et ont compté quatre buts pendant la deuxième période. Ce sont Édouard Giguère, avec deux buts, ainsi que Frédéric Michaud et Charles-Étienne Roy Roy qui ont compté en deuxième.

Du côté de Montmagny, la joueur numéro 52, Jean-Daniel Gauthier, a compté son second but de la rencontre en deuxième période. Cette période s'est donc terminée au compte de 4 à 2 pour les joueurs de la Beauce.

Au troisième vingt, le Beauceron Charles-Étienne Roy a compté son deuxième but de la partie dans les quatre premières minutes de jeu, suivi ensuite de Dave Gaumond de Montmagny et de Vincent Drouin de Saint-Georges, avec à peine deux minutes à faire. La partie s'est terminée au compte de 6 à 3 pour le Cléri Sport.

« Charles-Étienne Roy a joué tout un match, en plus de faire des points. Il a bien joué contre le meilleur joueur de l'autre côté, tout comme Nickolas Morin, qui a aussi eu une mission défensive », de commenter l'entraîneur-chef du Cléri Sport, Stéphane Poulin suite à ce match disputé à l'extérieur.

« Édouard Giguère a quant à lui dirigé l'attaque encore une fois. Bref, on a travaillé, et on a gagné », a ajouté Poulin.

Précisons que le prochain match que disputera le Cléri Sport de Saint-Georges aura lieu lors du vendredi 5 janvier prochain. La formation beauceronne visitera à cette occasion le Model de Lotbinière, dès 21 h 10, au Centre Sportif G.H. Vermette.