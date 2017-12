Le Cool Fm offre un cadeau un peu en retard à ses partisans

Hier soir (29 décembre) au Centre sportif Lacroix-Dutil devant la plus grosse foule – plus de 500 personnes – de la saison, le Cool Fm a vaincu l’Assurancia de Thetford 3 à 2 en prolongation.

« C’est un beau cadeau [pour nos partisans] », a commenté le capitaine du Cool Fm, Éric Bertrand, après la rencontre.

Environ semaine plus tôt (23 décembre), la troupe de Mario Roy avait été vaincue 6 à 3 lors de la visite des Draveurs de Trois-Rivières. « On a été en mesure de se regrouper à la suite de la dernière défaite en plus de renouer avec la victoire rapidement », a fait savoir le pilote du Cool Fm.

Patrick Lapostolle a joué les héros en inscrivant le but décisif en prolongation en avantage numérique. Il s’agissait d’un troisième filet en supériorité numérique pour le Cool Fm.

Le numéro 94 de Saint-Georges a d’ailleurs reçu la troisième étoile de la partie. Avec son doublé, Martin Gascon a été nommé la première étoile de la partie.

« La rencontre a été up and down le long des bandes et il y avait beaucoup d’animosité entre les deux équipes », a résumé Roy.

Fidèle à lui-même, le portier Adam Russo a eu son mot à dire dans la rencontre en repoussant 30 rondelles, dont le tir de Jean-Michel Daoust lors d’une descente à deux contre un alors que le pointage était de 2 à 2. L’homme masqué du Cool Fm a été alerte pour sortir la mitaine et frustrer le joueur de l’Assurancia.

Deux buts refusés

La rencontre aurait pu être bien différente puisque le Cool Fm s’est vu refuser deux buts : un en deuxième période et l’autre au dernier tiers.

« C’est moi qui a poussé la rondelle dans le filet en troisième et l’arbitre m’a avoué qu’il ne l’avait pas vu, a indiqué Bertrand un peu déçu. Ça fait partie de la game. »

« Deux buts, ça fait mal, a déploré Roy, qui n’a toutefois pas critiqué le travail des officiels. Les arbitres sont là pour faire leur travail et être impartiaux. »

Second affrontement ce soir

Ces deux équipes s’affronteront à nouveau ce soir, à 19 h 30, à Thetford.

« J’espère qu’on va avoir la même performance de tout le monde », a souhaité Roy.