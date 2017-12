Le Cool Fm l’emporte à nouveau face à l’Assurancia

Pour une deuxième fois en autant de rencontres, le Cool Fm a eu le dessus sur l’Assurancia de Thetford. Hier soir (30 décembre) au domicile de ces derniers, la troupe de Mario Roy l’a emporté par le pointage de 5 à 2.

« Ce fût un très bon match et les joueurs ont été en mesure de fournir un effort soutenu en plus de la combattivité qu’ils ont déployé », a commenté Roy.

La veille, à Saint-Georges, ses troupiers l’avaient emporté 3 à 2 en prolongation.

« On a joué un bon match et on a bien travaillé collectivement, a noté le vétéran Keven Cloutier. L’équipe est soudée et on aime jouer ensemble. »