« On va ouvrir la switch en janvier » - Stéphane Poulin

L’entraîneur-chef du Cleri Sport, Stéphane Poulin, l’avoue. Décembre n’a pas été facile pour sa troupe.

Lors du mois de Noël, la formation de Saint-Georges a connu sa plus longue série de défaites avec trois et n’a savouré que trois triomphes en sept rencontres. En une partie de mois en novembre, le Cleri Sport avait remporté cinq victoires. En octobre, la troupe de Stéphane Poulin avait signé quatre triomphes en huit parties.

« Certains joueurs sont en fin de session et ils ont des examens. Donc, c’est normal de laisser un peu plus de latitude, a justifié l’instructeur. On va ouvrir la switch en janvier. »

Ce dernier a rappelé que lors des deux précédentes saisons, son équipe avait atteint la finale du tournoi de Shawinigan de janvier, sans toutefois remporter la bannière d’équipe championne.

Le Cleri occupe le sixième échelon de la Ligue avec un dossier de 13-8-1-0 et une récolte de 45 points. Seulement huit points séparent le club de Saint-Georges et celui qui trône au sommet du classement général, les Beaucerons de Sainte-Marie.

« La parité est très forte et ça fait longtemps que je n’ai pas vu ça », a fait savoir celui qui en est à sa cinquième saison à ce poste.

Édouard Giguère le meilleur pointeur

Lorsqu’on regarde la liste des meilleurs pointeurs du circuit, on constate que le nom qui apparaît au haut de celle-ci est l’attaquant du Cleri, Édouard Giguère. En 22 rencontres, il a inscrit 23 buts et 24 passes pour un total de 47 points.

« Quand tu as le meilleur pointeur de la Ligue dans ton équipe, ça aide à aller loin en séries », a lancé Poulin.

Il ne reste que huit rencontres avant le début de séries éliminatoires et la prochaine sera vendredi (5 janvier) à Lotbinière, à 20 h 10, pour affronter le Model. Le lendemain, les Bulls de Saint-Prosper seront en ville à 20 h 30.