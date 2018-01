Hockey : le Cool FM de Saint-Georges s'incline à Trois-Rivières

Les équipes de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) de Saint-Georges et de Trois-Rivières se sont affrontées une seconde fois en fin de semaine dernière, soit le samedi 6 janvier dernier. Après sa victoire à domicile vendredi soir, le Cool FM a cette fois-ci dû s'avouer vaincu par la marque de 3 à 1 au Colisée de Trois-Rivières.

À lire également :

Un seul but a été inscrit lors de la première période de ce match. Les Draveurs ont pris les devants à mi-chemin pendant cette période avec un but de leur joueur Steve Pelletier, assisté de Yannick Tifu et de Jonathan Bellemare. Le reste de la période s’est déroulé rapidement et sans anicroche.

Aucun but n'a été marqué lors du deuxième engagement. Le Cool FM de Saint-Georges s'est cependant fait refuser un filet pour avoir touché la rondelle plus haut que la hauteur permise. Les

gardiens se sont quant à eux particulièrement illustrés au deuxième tiers, alors qu’Adam Russo de Saint-Georges a stoppé 11 lancers et Alex Bitsakis de Trois-Rivières a réussi à en arrêter sept.

La dernière période a commencé en force pour le Cool FM. Après un bel arrêt de Russo, Éric Bertrand a marqué un but pour les siens dans la première minute de jeu, aidé de François Ouimet et de Sasha Pokulok, égalisant ainsi la marque 1 à 1.

C'est après 14 minutes de jeu que le joueur des Draveurs, Mathieu Guertin, a compté le deuxième but de la soirée pour sa formation. Alors qu’il restait moins de cinq minutes à faire au match, Hubert Poulin du Cool FM s'est vu attribuer un quatre minutes de pénalité pour un coup de tête.

Le Cool FM a réussi à écouler la pénalité, mais a vu les Draveurs terminer le travail dans un filet désert. La partie s'est donc soldée avec un pointage de 3 à 1 en faveur des locaux.

Pendant cette partie, Saint-Georges a effectué 10 lancers en première période, 11 en deuxième et sept en troisième, alors que Trois-Rivières en a effectué 12 au premier tiers, sept au second et 12 au troisième.



Les trois étoiles du match ont été décernées à Mathieu Guertin des Draveurs (un but), Éric Bertrand du Cool FM (un but) et Benjamin Rubin de Trois-Rivières.

Le prochain affrontement de la formation beauceronne aura lieu lors du jeudi 18 janvier prochain. Le Cool FM visitera pour l'occasion les Éperviers de Sorel-Tracy au Colisée Cardin, dès 20 h.