« Je me suis senti comme Claude Julien » - Stéphane Poulin

Le Cleri Sport a connu une fin de semaine en deux temps avec un revers de 7 à 1 face au Model de Lobtbinière et une victoire de 5 à 3 face aux Bulls de St-Prosper.

Au premier duel du week-end, celui à Lotbinière vendredi (5 janvier), les locaux avaient une avance de 3 à 0 après 40 minutes de jeu. « À mi-chemin en troisième, je me suis senti comme Claude Julien derrière le banc des Canadiens avec des joueurs sans intensité ni émotion. Les gars avaient tiré la plug. Je les comprends, c’est frustrant, mais un match de hockey c’est comme un livre et on l’écrit à mesure que le match avance. On a manqué de phrases pour le compléter et on a laissé le Model écrire l’histoire », a illustré Poulin.

Parmi les points positifs de la rencontre, la tenue du gardien Frédéric Fillion Gosselin. « On a abandonné notre gardien, qui a été superbe en deuxième, réalisant des arrêts pour nous garder dans le match. »

Frédéric Michaud a fait scintiller la lumière rouge pour le Cleri Sport en fin de rencontre.

Le Cleri frappe tôt

Le lendemain, à Saint-Georges, le Cleri s’est forgé une avance de 3 à 0 après le premier tiers. « On est sorti fort et je voulais qu’on impose notre rythme en début de rencontre », a commenté Poulin.

Édouard Giguère, Charles-Étienne Roy et Nickolas Morin ont été les buteurs lors de cet engagement.

Nicholas Dion a fait de même en deuxième, tout comme Jean-Philippe Deblois en troisième.

En fin de rencontre, Olivier Beaulieu des Bulls est entré en collision avec le portier du Cleri, Jamieson Lagrange. « Je sais que ça ne venait pas du banc. C’est une initiative personnelle du joueur. Ce geste a coûté les trois points puisqu’il a, sans conséquence heureusement, fait sauter le point franc-jeu », a noté Poulin.

Prochains matchs

Le Cleri Sport sera à Lévis vendredi (12 janvier) pour affronter le Lévy Honda à 19 h 50 et deux jours plus tard, il sera à Saint-Romuald pour se mesurer à l’Expert à 19 h.