La 3e édition de l'activité « Objectif 10 » sera de retour à St-Joseph cet hiver

Les citoyens et entreprises beauceronnes sont invités à participer, à Saint-Joseph-de-Beauce, à l'édition 2018 de l'activité « Objectif 10 », regroupant trois disciplines sportives à venir pratiquer seul ou en groupe le samedi 24 février prochain : la course à pied, la raquette et le ski de fond.

Le chiffre 10 représente le nombre de kilomètres à parcourir lors de l'activité, seul ou en équipe de deux ou trois : 3 km de course à pied, 3 km de raquettes et 4 km en ski de fond. Le départ de la course à pied aura lieu au parc municipal, 57 rue Martel, vers les sentiers de ski de fond et de raquettes situés à l'intersection de la route 173 et de la rue Sainte-Christine.

« Souhaitant toujours répondre aux besoins des citoyens en terme de qualité de vie, "Objectif 10" est un évènement idéal et accessible à tous pour profiter des bienfaits du sport en plein air. Du même coup, c'est une excellente occasion de se familiariser avec nos sentiers de ski de fond et de raquettes », a déclaré le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Pierre Gilbert.

Ce dernier a insisté aussi sur l'aspect familial et rassembleur et l'évènement, propice à inviter les gens à partager de bons moments en famille et entre amis ou à se lancer des défis entre collègues de bureau.

Les entreprises et les particuliers de la région sont invités à participer en grand nombre à l'activité, à laquelle il est possible de s'inscrire en se rendant sur la page d'accueil du site internet de la ville, www.vsjb.ca.