« Il reste à finaliser notre cohésion » - Mario Roy

Pour les 12 dernières rencontres du calendrier avant le début des séries éliminatoires, l’entraîneur-chef du Cool Fm, Mario Roy, continue de peaufiner son équipe.

« Il reste à finaliser la cohésion de l’équipe », a dit sans détour celui qui a pris les commandes de l’équipe à la fin octobre après que le Cool Fm ait connu un début de saison difficile.

Depuis son arrivée, l’équipe a retrouvé le chemin de la victoire et a connu une séquence victorieuse de cinq gains consécutifs. Or, la formation de la Beauce est toujours installée à l’avant-dernier échelon du circuit.

La troupe de Mario Roy totalise 25 points, soit le même nombre que le 3L de Rivière-du-Loup, et deux de moins que l’Assurancia de Thetford. Et, tant qu’à être dans les chiffres, trois points de moins que les Éperviers de Sorel-Tracy, qui en totalisent 28 au deuxième rang de la Ligue. Le Marquis de Jonquière trône au sommet avec une récolte de 31 points.

« Notre talent brut est bien, mais il n’est peut-être pas au même niveau que certains clubs, a reconnu Roy. Par contre, notre travail collectif est aussi bon que celui des autres équipes. »

L’instructeur a également fait savoir que le travail en unité de cinq de son équipe était l’une des forces de sa formation. Une force qu’elle continue de polir à chacune des rencontres.

Le Cool FM ne sera pas en action cette fin de semaine et disputera ses deux prochaines rencontres sur la route les 18 et 19 janvier. La première sera à Sorel-Tracy à 20 h et la seconde à Thetford à 20 h 30.