Hockey Junior AA : deux défaites en un week-end pour les Beaucerons

Les Beaucerons de Sainte-Marie se sont inclinés 6 à 2 lors du samedi 6 janvier dernier contre le Lafontaine de Bellechasse. Avec cette deuxième défaite de la fin de semaine, les Beaucerons se trouvent dorénavant au second rang du classement général du circuit Loubier, dans la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, derrière le Lévy Honda de Lévis.

Les premières et deuxièmes périodes de jeu ont été à l'avantage du Lafontaine de Bellechasse, alors que l'équipe a marqué quatre buts en 40 minutes. Les Beaucerons n'ont quant à eux pas réussi à s'inscrire au pointage, qui était de 4 à 0 en fin de deuxième période.

En première période, ce sont les joueurs Olivier Marquis, Gabriel Bouchard et Joseph L'Heureux qui ont compté pour leur équipe. Au second tiers, c'est le numéro 76 Paul Pouliot, assisté du numéro 77 Jonathan Blouin, qui a marqué après moins de 4 minutes sur la glace.

C'est lors de la troisième et dernière période de la partie que les Beaucerons de Sainte-Marie ont ouvert la marque. Gabriel Faucher et Dylan Rancourt ont marqué lorsqu'il restait moins de 3 minutes à faire au match, ce qui n'a toutefois pas été suffisant pour remporter la mise. Les joueurs de Bellechasse, Joseph L'Heureux et Pierre-Olivier Aubin, ont aussi compté pendant ce tiers. Le match s'est donc terminé avec un pointage de 6 à 2 pour les visiteurs.

Précisons que les Beaucerons de Sainte-Marie seront du côté du tournoi provincial junior Desjardins de Clermont lors des 12, 13 et 14 janvier prochains, pour ensuite revenir devant leur partisans la semaine suivante.

L'équipe mariveraine affrontera alors, vendredi le 19 janvier prochain, le Cléri Sport de Saint-Georges, dès 20 h 35, au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Rappelons que neuf points séparent la première position (Lévis) et la sixième position (Saint-Georges) du circuit Loubier, avec moins de huit parties à jouer pour les six équipes en tête.