La 33e édition du Tournoi provincial novice de St-Éphrem arrive à grands pas

La 33e édition du Tournoi provincial novice de Saint-Éphrem aura lieu du 21 janvier au 4 février prochains, à l'aréna de Saint-Éphrem. Pour l'occasion, le comité organisateur de l'événement invite la population à y assister gratuitement.

Le tournoi rassemblera 36 équipes de hockey provenant des quatre coins du Québec. Les joueurs des différentes formations se disputeront, à cette occasion, les honneurs dans les classes A, B et C.



Le tournoi se déroulera sur deux semaines. La première semaine, soit du 21 au 28 janvier, sera réservée aux équipes de calibre A et C. Les finales auront de ces deux catégories auront lieu lors du dimanche 28 janvier prochain.

Du 1er au 4 février, la compétition sera réservée aux équipes de calibre B. Les finales pour cette catégorie auront lieu dimanche le 4 février prochain.

Précisons que la réalisation de ce tournoi de hockey nécessite, d’une part, la collaboration de plusieurs comités et organismes de la région et, d’autre part, de la participation financière des commanditaires et de l’engagement des bénévoles.

Le comité organisateur de cet événement sportif tient d'ailleurs à souligner la participation de la Fédération des producteurs de lait du Québec, qui offre des berlingots de lait au chocolat à chacun des joueurs du tournoi depuis plusieurs années déjà.