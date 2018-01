Fin de semaine parfaite pour le Cleri Sport avec deux victoires

Grâce à une victoire de 5 à 4 hier (14 janvier) en tirs de barrage face à l’Expert à Saint-Romuald, Stéphane Poulin a pu savourer son 300e match derrière la banc d'une équipe avec une victoire.

« Les gars m’ont permis de gagner mon 300e match et je les remercie, a commenté l’entraîneur-chef du Cleri Sport. Je suis fier de l’avoir fait avec eux. »

Édouard Giguère a procuré la victoire à son équipe avec le but décisif en fusillade.

Les visiteurs ont connu un départ canon en secouant les cordages à trois reprises par l’entremise de Jacob Roy, Cédric Poulin et Frédéric Michaud lors de la première moitié du premier tiers. Michaud a récidivé à la fin de cet engagement.

Frédéric Fillion Gosselin a réalisé sa première victoire avec le Cleri.

Une victoire face aux meilleurs

Vendredi, le Cleri Sport a signé une victoire de 6 à 3 face à l’équipe, qui occupait le premier rang de la Ligue avant la rencontre.

Le Cleri a pris les devants grâce à Édouard Giguère, qui a secoué les cordages lors du premier vingt. À la période suivante, les locaux ont explosé avec trois buts en près de trois minutes.

« On contrôlait le match et j’ai été content de notre deuxième période. Heureusement, Fredéric Michaud a marqué [à la fin de cette période] pour nous replacer dans le match. Croyez-moi, le message était clair entre la deuxième et la troisième. Les gars ont répondu à l’appel et ont démontré du caractère comme je le voulais . »

Édouard Giguère, Nickolas Morin – avec une paire de buts – et Nicolas Morin ont été les buteurs en troisième.

Le Cleri n’a qu’une seule rencontre à son agenda cette semaine et elle sera vendredi (19 janvier) à 20 h 35 au domicile des Beaucerons de Sainte-Marie.