Des joueurs des Remparts ont visité les joueurs des Lynx

Le 10 janvier, cinq joueurs des Remparts de Québec de la LHJMQ ont visité trois équipes des Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville.

Mikaël Robidoux, Louis-Filip Côté, Olivier Mathieu ainsi que les gardiens Dereck Baribeau et Antoine Samuel ont donné une conférence de 60 minutes en plus de jouer des parties amicales en gymnase avec trois formations des Lynx, le M13, le M15 et le M17.

L’assistant Marc Fortier et Champion – la mascotte des Remparts – étaient aussi de la journée.

Lors des parties en gymnase, les Lynx ont cumulé une fiche d’une victoire, une défaite et une nulle pendant les trois parties de dix minutes chacune.

Le portier de l’équipe de la Vieille Capitale, Antoine Samuel, est le frère de Xavier, qui porte les couleurs des Lynx M17, lui aussi portier de son équipe. Au sein de la même famille, Mathis Bouchard est leur cousin et ce dernier est également gardien, mais pour le M15.