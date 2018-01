Thomas Chabot terminera la saison avec les Sénateurs

Thomas Chabot a reçu une bonne nouvelle de la part du directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion. Ce dernier lui a annoncé qu’il pouvait se chercher un appartement dans la capitale.

En langage clair, cela signifie qu’il terminera la campagne avec les Sénateurs.

Cette saison, le natif de Sainte-Marie a fait la navette entre la Ligue nationale de hockey et la Ligue américaine, soit le club-école de Belleville.

En 24 rencontres avec l’équipe qui a fait de lui le 18e joueur repêché en 2015, le défenseur a revendiqué trois buts et six passes. Avec le club-école, il a inscrit deux buts et cinq passes en 13 rencontres.