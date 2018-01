Nickolas Morin est le joueur du mois de janvier chez le Cleri Sport

Avec une production de cinq buts et quatre passes en cinq rencontres, Nickolas Morin a remporté le titre du joueur du mois Ashton de janvier chez le Cleri Sport.

« Il est un joueur transformé cette année. En plus de son talent, il ajoute du leadership et sa discipline profite à l’équipe. Il me fait beaucoup penser à Brad Marchand et a réalisé tout son potentiel ainsi que son utilité lorsqu’il est sur la glace. Il forme actuellement le meilleur trio de la Ligue avec ses coéquipiers Édouard Giguère et Frédéric Michaud », a fait savoir l’entraîneur-chef, Stéphane Poulin.

Morin avait également remporté ce titre novembre.

En 26 rencontres, le numéro 47 totalise 44 points, soit 19 buts et 25 passes, ce qui le place au sixième échelon des meilleurs pointeurs du circuit.

Pour terminer le mois, la formation de Saint-Georges sera à Shawinigan pour un tournoi et disputera par la suite ses trois rencontres pour terminer la saison avant le début des séries.

Classement Ashton de janvier

Nickolas Morin – 4 points

Édouard Giguère – 2 points

Frédéric Michaud – 2 points

Frédéric Gosselin – 2 points

Nicolas Morin – 2 points

Nicolas Dion – 2 points

Jamieson Lagrange – 1 point

Jacob Roy – 1 point

Cumulatif

Édouard Giguère – 15 points

Jamieson Lagrange – 12 points

Nickolas Morin – 11 points

Charles-Étienne Roy – 8 points

Frédéric Michaud – 6 points

Jacob Roy – 4 points

Vincent Dumont – 4 points

Nicolas Morin – 4 points

Pascal Fleury – 3 points