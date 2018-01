L’Embâcle souligne les meilleures performances de ses joueurs à Ste-Marie

L'Embâcle de la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie a tenu, lors du samedi 20 janvier dernier, son banquet de football annuel afin de souligner les meilleures performances de ses joueurs.

Dans la catégorie atome, le titre de joueur le plus utile en défensive est allé à Ezekiel Côté, tandis que Samuel Laroche a été nommé joueur le plus utile à l’attaque. Le quart arrière, Bryan Carrier, a quant à lui été nommé joueur de l’année.

Les autres gagnants dans cette catégorie sont :

Yan-Olivier Doyon (étudiant-athlète et joueur s'étant le plus amélioré) ;

Zachary Gagné (champ arrière défensif et meilleure attitude) ;

William Imbeault (meilleur joueur de ligne à l’attaque) ;

Michael Thibodeau (meilleur joueur de ligne défensive) ;

William Drouin (champ arrière offensif) ;

Mathieu Marcoux (spécialiste de l’année) et

Louis-Philippe Bolduc (meilleur esprit d’équipe).

Dans la catégorie cadet, le joueur de l’année a été Anthony Giguère, et le joueur le plus utile à l’offensive a été Paul-Alfred Kamdem. Du côté de la défensive, l’honneur est revenu à Dérek Doyon.

Les autres gagnants de cette catégorie sont les suivants :

Mathis Boilard (recrue de l’année) ;

Félix Couture (étudiant-athlète et joueur s'étant le plus amélioré) ;

Tommy Pelletier (meilleure attitude) :

Matis Carrier (meilleur joueur de ligne à l’attaque) ;

Fabrice Bilodeau (meilleur joueur de ligne défensive et spécialiste de l’année) ;

Alex Therrien (champ arrière offensif) ;

Matthew Bilodeau (champ arrière défensif) et

Mathis Parent (meilleur esprit d’équipe).

Anthony Giguère, receveur, et Matthew Bilodeau, secondeur, ont également appris qu’ils avaient été choisis sur l’équipe d’étoiles de leur division.

Catégorie juvénile

Chez les juvéniles, le joueur le plus utile en offensive a été Joey Boisvert. Ce dernier a aussi remporté le titre de spécialiste de l’année. Le trophée Patrice Marcoux, remis chaque année au joueur le plus utile en défensive, a été remis à Jonathan Carrier.



Le quart arrière Samuel Gauthier, en plus d’être élu meilleur joueur du champ arrière offensif, a quant à lui été couronné le joueur de l’année. Il succède donc a Louis-Pierre Nappert, gagnant en 2015 et en 2016.

Bénédict Bouchard, de son côté, a terminé la soirée avec trois prix, soit celui pour le meilleur esprit d’équipe, celui du meilleur étudiant-athlète ainsi que le trophée Dave Gagné, remis au joueur ayant montré persévérance et détermination au cours de ses cinq saisons dans le programme.

Gabriel Gagné a enfin remporté la plaque des anciens Condors remise au joueur ayant la meilleure attitude, en plus de remporter le joueur s'étant le plus amélioré.

Médérick Boutet, recrue de l’année, Pierre-Luc Marcotte, meilleur joueur de ligne à l’attaque, Guy-Yohenn Magoulou, meilleur joueur de ligne défensive, et Félix- Édouard Bélanger, champ arrière défensif, complètent le tableau des vainqueurs.



Précisons que quatre joueurs ont été élus sur l’équipe d’étoiles juvénile de l'Embâcle. Il s’agit de Samuel Gauthier, quart-arrière, Joey Boisvert, demi-offensif, Jonathan Carrier, secondeur, et Guy-Yohenn Magoulou, ligne défensive.