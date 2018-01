« On n’est pas capables d’acheter des buts » - Steeve Tanguay

Le Giovannina de Sainte-Marie s’est incliné 7 à 1 et 7 à 2 lors de ses deux rencontres de la fin de semaine.

« Les pointages de la fin de semaine n’indiquent pas vraiment l’allure des matchs. On a été en mesure de bien commencer [les rencontres], mais on n’est pas capables d’acheter des buts », a résumé l'entraîneur-chef de la formation de Sainte-Marie, Steeve Tanguay.

Lors de la première rencontre, celle de vendredi (26 janvier) à Saint-Charles face aux Éperviers, les visiteurs accusaient un retard de 2 à 1 après le deuxième engagement lorsque les locaux ont explosé avec cinq buts en troisième.

« On a joué deux bonnes périodes et leur gardien a fait des miracles pour garder le pointage à leur avantage, a indiqué Tanguay. Leur but en désavantage numérique en début de troisième période et l’autre en avantage numérique quelques instants plus tard nous ont cassé les jambes. »

Félix-Antoine Chabot a été le seul buteur des siens pendant que Marc-André Huppé réalisait 34 arrêts.

Encore trop de buts

Le lendemain, mais cette fois devant ses partisans, le Giovannina a une fois de plus alloué sept buts, mais en a inscrit un de plus.

En s’inclinant face au Décor Mercier de Montmagny, l’équipe de Sainte-Marie a encaissé un quatrième revers consécutif. Jason Breton et Michaël Laplante ont été les buteurs.

« C’est une fin de semaine qui va à la poubelle et on recommence avec un match important à Saint-Damien pour la première place», a souhaité le pilote de l’équipe à propos de la rencontre de vendredi (2 février) au domicile du Plastique Moore.

Les deux équipes ont le même nombre de points au classement général avec 24.