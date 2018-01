Le Cleri Sport s’incline en finale du tournoi de Shawinigan

Le Cleri Sport est venu bien près de remporter le Tournoi de Shawinigan en fin de semaine, mais s’est finalement incliné 7 à 1 dimanche (28 janvier) face au Maurice de Québec.

« On ne doit pas regarder juste un match, mais l’ensemble du tournoi. On est une bonne équipe et on doit apprendre de cette finale », a commenté l’instructeur du Cleri, Stéphane Poulin, qui a vu sa troupe se défendre à cinq contre trois en plus d’un désavantage numérique de cinq minutes.

« L’arbitrage est différent dans cette région et ils sont plus axés sur les règlements en plus d’appliquer le livre à la lettre. Toutefois, on a mérité nos pénalités et c’est vrai qu’on a été indisciplinés », a-t-il ajouté.

Sur une note plus positive, Nickolas Morin a été le meilleur pointeur du tournoi avec quatre buts et huit passes pour un total de 12 points en seulement sept parties. Édouard Giguère a terminé au deuxième rang avec neuf buts et une passe.

Avant la finale, la formation de Saint-Georges avait remporté ses cinq rencontres du tournoi.