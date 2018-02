« Tous nos matchs sont importants » — Mario Roy

Ce soir, le Cool Fm tentera d’augmenter son avance au classement général face à l’équipe qui le talonne de près, le 3L de Rivière-du-Loup.

« Tous nos matchs sont importants, mais celui de ce soir est encore plus important étant donné qu’il n’y a qu’un point qui nous sépare du 3L », a fait savoir l’entraîneur-chef Mario Roy à propos de la rencontre, qui débutera à 20 h au Centre sportif Lacroix-Dutil.

L’équipe de la Beauce totalise 29 points en 28 rencontres tandis que son adversaire a disputé une rencontre de moins.

« Ce sera un match assez solide et les petits détails feront la différence », a-t-il ajouté.

Privé du meilleur pointeur

Pour cette rencontre, le Cool Fm sera privé de son meilleur pointeur, Jonathan Laberge, et de Mickael Bédard. Tous les deux ne peuvent être en uniforme en raison de leur travail respectif.

Pour combler leur absence, Alexandre Comtois et Alexandre Labonté seront en uniforme. En six rencontres avec le Cool Fm, le premier a inscrit deux buts et autant de passes tandis que le second totalise trois buts et une passe en 20 parties.

Des joueurs affamés

Longtemps installé dans le bas du classement, le Cool Fm peut maintenant se permettre d’espérer terminer la saison au troisième rang de la Ligue.

« On est parti de loin et c’est le fun de vivre de belles émotions comme celles que l’on vit en ce moment, était heureux de dire Roy. Les joueurs sont satisfaits de leur parcours jusqu’ici, mais on n’a rien accompli encore. »