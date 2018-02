« J’apprends de mes erreurs » -Thomas Chabot

Pour son premier match de saison régulière face aux Canadiens à Montréal, Thomas Chabot aurait préféré un différent scénario.

Non seulement les Sénateurs d’Ottawa se sont inclinés 4 à 1, mais le défenseur natif de Sainte-Marie a terminé la rencontre à -2.

Dans les derniers instants du match, il a tenté une passe devant son filet, qui a été interceptée par Tomas Plekanec, et ce dernier a inscrit le dernier filet du Tricolore.

« J’avais la tête dans les airs et je regardais ce qui avait en avant de moi, a expliqué Chabot après la rencontre. La rondelle a fait un bon mal chanceux. »

Lorsque Chabot a vu la rondelle se retrouver derrière le gardien Mike Condon, il a été rejoint par son coéquipier Derick Brassard, qui lui a adressé quelques mots.

« On fait des erreurs et on va continuer d’en faire, a-t-il expliqué. Au hockey, pour qu’il y ait un but, une équipe doit en faire une. »

Malgré sa déception, le défenseur affichait un calme olympien devant les quelques journalistes qui l’ont rencontré après la rencontre. « Je dois passer par-dessus et passer à autre chose. »

Le numéro 72 des Sens a passé 19:39 sur la patinoire, effectué 25 présences et a également dirigé un tir en direction de Carey Price.

Mike Hoffman a inscrit les visiteurs au pointage au début de la deuxième période, mais les Canadiens ont explosé avec trois buts sans riposte par l’entremise de Jeff Petry et d’Artturi Lehkonen qui a fait mouche à deux reprises.

« On a joué de manière correcte, mais nos pénalités ont cassé le rythme », a commenté Chabot à propos de la rencontre.