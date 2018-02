Le Cool Fm descend au classement général et s’incline en fin de semaine

En s’inclinant 5 à 3 vendredi (2 février) pour la visite du 3L de Rivière-du-Loup, le Cool Fm est retombé au cinquième rang au classement général.

Avant ladite rencontre, l’équipe de la Beauce était au quatrième échelon tandis que le 3L se retrouvait derrière elle. Aujourd’hui, les hommes de Mario Roy totalisent 29 points, soit deux points de moins que le 3L.

« On a bien commencé le match avec un but rapide, mais on est tombé amorphe jusqu’à la fin de la deuxième période », a commenté le pilote du Cool Fm.

Il n’y avait que 3:11 au cadran lorsqu’Alexandre Labonté a inscrit le premier filet de la rencontre. En retard 3 à 1 au début du dernier engagement, Patrick Lapostolle et Hubert Poulin ont créé l’impasse.

« On a montré beaucoup de caractère pour égaler le pointage », a indiqué le coach.

Le 3L a ensuite pris les devants sur un but qui a été dévié par Benjamin Lecomte. Puis, Simon Danis-Pépin, dans un filet désert, a assuré la victoire aux visiteurs.

Le Cool Fm n’a qu’une seule rencontre à son agenda cette semaine et elle sera vendredi (9 février), à 20 h, contre les Draveurs, à Trois-Rivières.