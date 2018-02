Le Giovannina prend la tête du classement général

Dans un duel offensif face au Plastique Moore de Saint-Damien, le Giovannina de Sainte-Marie a repris la tête du classement général.

Cette rencontre, disputée vendredi (2 février) à Saint-Damien, opposait les deux meilleures équipes de la Ligue et celle qui allait remporter la rencontre s’emparait du premier rang.

Samuel Landry a joué les héros en donnant la victoire à son équipe en tirs de barrage en plus d’avoir inscrit trois buts et ainsi permettre aux siens de prendre la tête du classement général avec une récolte de 26 points, soit un de plus que le Plastique Moore.

Malgré un retard de deux buts après la moitié de la première période, la troupe de Steeve Tanguay n’a pas cédé sous la pression. « On n’a pas paniqué et on s’est inscrit au pointage avant la fin de la première période », a relaté l’entraîneur-chef.

Samuel Landry a été le premier des siens à noircir la feuille de pointage. Ce dernier est revenu à la charge avec son deuxième au début de l’engagement suivant, mais la réplique du Plastique Moore a suivi quelques minutes plus tard.

« On a suivi le plan de match à la lettre, mais on est tout de même retourné au vestiaire avec un déficit de 3 à 2 ».

En troisième, le Giovannina a été en mesure de prendre les devants 5 à 4, mais son opposant a créé l’égalité alors qu’il ne restait que 27 secondes à faire.

Dans l’ordre, Jason Breton, Samuel Landry et Maxime Cliche ont secoué les cordages.

Charles Couture a terminé le match avec 37 arrêts.

Prochains matchs

La troupe de Steeve Tanguay complètera son calendrier régulier lors de la prochaine fin de semaine avec deux rencontres en autant de jours. La première partie est samedi (10 février) contre le Plastique Moore à Saint-Damien à 21 h et le lendemain à 15 h face à l’Impérial à Saint-Pascal.