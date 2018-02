Le Cleri Sport termine son calendrier régulier avec une 20e victoire

Pour son dernier match de la saison avant le début des séries éliminatoires, le Cleri Sport de Saint-Georges a signé sa 20e victoire de la saison.

Ce gain, un septième d’affilée, a été obtenu face au Lévy Honda, à Lévis, vendredi (9 février) par le pointage de 5 à 4 en prolongation. Nickolas Morin a joué les héros en inscrivant le but de la victoire.

« Battre Lévis deux fois à son domicile, c’est le fun, a commenté l’entraîneur-chef Stéphane Poulin. On était privé de trois attaquants ainsi que de trois défenseurs réguliers et je suis fier de mes joueurs. On est prêts pour entamer les séries. »

Au premier tour, le Cleri aura sur sa route les Beaucerons de Sainte-Marie.

Olivier Grosleau en première ainsi qu’Antoine Veilleux, Gabriel Bergeron et Charles-Étienne Roy en deuxième ont été les buteurs pour le Cléri, qui termine la saison avec une fiche de 20-9-1-0 et une récolte de 65 points.

Édouard Giguère est le joueur de l’année

Avec une récolte de 15 points au classement du joueur de l’année Ashton, Édouard Giguère a été nommé le joueur de l’année. L’attaquant a récolté 27 buts et 31 passes pour un total de 59 points en 27 rencontres, ce qui lui a permis de mettre la main sur le premier rang des pointeurs de la Ligue.

Édouard Giguère – 15 points

Jamieson Lagrange – 14 points

Nickolas Morin – 12 points

Charles-Étienne Roy – 11 points

Frédéric Michaud – 6 points

Frédéric Gosselin – 4 points

Vincent Dumont – 4 points

Nicolas Morin – 4 points

Jacob Roy – 4 points

Vincent Drouin – 3 points

Pascal Fleury – 3 points

Quatre joueurs sont à deux points et c’est Charles-Étienne, qui a été nommé le joueur de février.