Les Beaucerons trébuchent en fin de saison avec deux défaites

Les Beaucerons de Sainte-Marie ont conclu la saison régulière avec deux revers en autant de rencontres.

Le club de Sainte-Marie était sur la route pour les deux rencontres et a encaissé des défaites de 7 à 2 et de 3 à 2 à Disraeli et à Bellechasse.

Lors de la première rencontre, celle de vendredi (9 février), les visiteurs ont vu les locaux prendre les devants 3 à 0 après la première période. Au deuxième engagement, Samuel Gilbert et Jimmy Trahan ont réduit l’écart à 5 à 2, mais le Cité Construction a anéanti les espoirs des Beaucerons avec deux filets en troisième période.

Le lendemain, mais cette fois au domicile du Lafontaine, les Beaucerons ont inscrit leurs deux seuls filets de la rencontre lors des 20 dernières minutes de jeu. Alexis Guillemette – en avantage numérique – et Dave Boily ont été les buteurs.

Les Beaucerons concluent la saison 2017-2018 au quatrième rang avec un dossier de 20-9-0-1 et 68 points. Ils affronteront le Cleri Sport de Saint-Georges au premier tour éliminatoire.

Les Bulls explosent avec 13 buts

Vendredi, les Bulls de Saint-Prosper ont reçu la visite des Canotiers de Montmagny et ces derniers ont été pulvérisés par une avalanche de buts. Les locaux ont remporté cette rencontre par le pointage de 13 à 2.

William Breton a mené la charge des siens avec quatre buts, soit un de plus que Jérémy Dubé.

Le lendemain, les Bulls ont encaissé un revers de 5 à 3 aux dépens du Model de Lotbinière pour la rencontre, qui avait lieu à Saint-Prosper. William Breton, Stéphane Pruneau et Alexandre Couture ont secoué les cordages pour les Bulls.

Avec une récolte de 39 points au classement général (7-23-0-0), les Bulls terminent la saison au neuvième rang.