Le Grand défi Pierre Lavoie s’arrêtera à Sainte-Marie en juin 2018

Le Grand défi Pierre Lavoie s’arrêtera à Sainte-Marie le 16 juin prochain.

« On va faire un gros rassemblement et un happening », était heureux de dire le maire Gaétan Vachon, qui a fait savoir que le boulevard Larochelle pourrait être fermé pour la visite des milliers de cyclistes et de caravanes.

À noter que le Grand défi ne fera pas que rouler dans la ville, mais prendra le temps de s’arrêter et de manger.

Parmi les villes de la province qui accueilleront le défi, l’une remportera 25 000 $ en prix. Toutefois, cette somme devra être investie au sein d’organismes qui vont promouvoir la santé et l’activité physique. Par le passé, la Ville de Sainte-Marie avait déjà accueilli ledit défi et avait reçu de très bons commentaires.