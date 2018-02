Drouin, Grondin et Auclair remportent les Élitas d’or, d’argent et de bronze

La karatéka Vanessa Drouin a remporté l’Élitas d’or au Gala du mérite sportif beauceron, qui se tenait le 10 février dernier, à la polyvalente de Saint-Georges.

Au cours des derniers mois, elle a raflé le titre de championne mondiale en kata synchronisé, de vice-championne du monde en kata armé créatif et en kata softsyle lors du championnat mondial WKC à Orlando, en Floride, en novembre dernier.

Lors de sa saison 2017, l’athlète de Saint-Simon-les-Mines a obtenu au minimum un top cinq dans chacune des cinq épreuves auxquelles elle a pris part.

L’Élitas d’argent a été remis à Éliot Grondin de Sainte-Marie. Présentement aux Jeux olympiques pour la première fois de sa carrière, ses performances aux Mondiaux juniors et sur le circuit NORAM lui ont permis de faire des descentes sur le circuit de la Coupe du monde avec des athlètes plus âgés.

À sa deuxième année avec l’équipe de football du Rouge et Or de l’Université Laval, Adam Auclair a mis la main sur l’Élitas de bronze. Le demi-défensif a été nommé meilleur joueur défensif du Réseau du sport étudiant du Québec et meilleur joueur défensif au Canada, en plus d’être nommé sur la première équipe d’étoiles. En novembre dernier, le Rouge et Or s’est incliné lors de la finale nationale, la Coupe Vanier.

Un mûr pour célébrer les 40 ans

Dans l’après-midi, les organisateurs du gala ont dévoilé au Centre sportif Lacroix-Dutil le Mur des célébrités sur lequel on retrouve tous les athlètes de l’année, de 1978 à aujourd’hui.

Les autres gagnants

Exploit de l’année

Grand Défi Desjardins

Événement de l’année

Festival Tim Horton Sainte-Marie

Organisme de l’année

Ascalon Saint-Georges

Équipe sénior de l’année

Drakkar de Beauce

Équipe junior de l’année

Élites Beauce-Appalaches AAA

Entraîneur de l’année

Alain Bouchard

Scolaire / Équipe de l’année

Panthères juvéniles Hockey

Scolaire / Athlète masculin de l’année

Xavier Lapointe

Scolaire / Athlète féminine de l’année

Kallyna Royer

Athlétisme

Paul Alfred Kamdem Kamdem

Badminton

Mélodie Morin

Baseball

Jimmy Chabot

Cyclisme

Guillaume Davidson

Cross-country

Enrique Simard

Crossfit

Alex Nadeau

Course à pied

Yannick Bernard

Dynamophilie

Marie-Li Dion

Football

Adam Auclair

Gymnastique

Anne-Charlotte Drouin

Hockey

Antoine Samuel

Karaté junior

Nicolas Ménard

Karaté senior

Vanessa Drouin

Haltérophilie

Jacob Gosselin

Natation

Émerick Vachon

Patinage artistique

Alyson Thibault

Snowboard cross

Éliot Grondin

Soccer

Guillaume Fortier

Rugby

Rosemary Philippeau

Tennis moins de 12 ans

Rosalie Carrier Dulac

Tennis plus de 13 ans

Annabelle Williams

Tir à la carabine

Jean-Christophe Voyer

Triathlon

Simon Leblanc

Volleyball

Alice Cloutier

Vélo de montagne

Thomas Vachon