LNAH : le Beauceron Adam Russo se retrouve dans les étoiles de la semaine

Ce mardi 13 février, la Ligue nord-américaine de hockey a dévoilé les trois étoiles de la dernière semaine d’activités. Clôturant le podium, on retrouve Adam Russo, le gardien beauceron du Cool FM de Saint-Georges.



À lire également :

Originaire de Rivière-du- Loup, Guillaume Decelles du 3L monte sur la plus haute marche du podium. Samedi le 10 février dernier, devant les Marquis de Jonquière, Decelles a repoussé 31 des 32 lancers dirigés contre lui, terminant la rencontre avec un pourcentage d’arrêts de 0,969.

Un second gardien se retrouve sur le podium. Cédrick Desjardins, des Marquis de Jonquière, a défendu ses filets face au 3L de Rivière-du-Loup lors d’une double confrontation. Si la défaite était au rendez-vous, l’homme a barré 54 lancers et a conservé une moyenne de buts alloués de 1,53 et un pourcentage d’arrêts de 0,944.

Enfin, Adam Russo, gardien de but du Cool FM de Saint-Georges, complète cette sélection hebdomadaire. Vendredi soir dernier, le 9 février, face aux Draveurs de Trois-Rivières, la performance du Beauceron a permis de faire face à 40 lancers. Il a ainsi permis à son équipe de s’emparer de la quatrième position au classement général. Le portier a terminé le match avec un pourcentage d’arrêts de 0,925.