Fin de semaine parfaite pour le Cool Fm avec deux victoires

Le Cool Fm affrontait le Marquis de Jonquière en fin de semaine, et ce, deux fois plutôt qu’une. Les Beaucerons ont remporté les deux rencontres 3 à 2 et 7 à 5.

« Ce sont de belles victoires d’équipe avec beaucoup de caractère et de détermination » a résumé l’entraîneur-chef du Cool Fm, Mario Roy.

Lors de la première rencontre, celle de vendredi (16 février) au Centre sportif Lacroix-Dutil, les locaux ont inscrit tous leurs buts lors des 20 premières minutes de jeu. Tommy Veilleux, Toby Lafrance et Patrick Lapostolle ont été les buteurs.

Adam Russo a fait face à 37 tirs, se méritant la deuxième étoile de la rencontre. Lapostolle a reçu la première.

Grâce aux unités spéciales

Le lendemain, ces deux équipes avaient rendez-vous à Jonquière et les unités spéciales ont fait la différence pour l’équipe de la Beauce, qui a inscrit trois buts en huit occasions. Éric Bertrand et et David Poulin en première ainsi que Martin Gascon en troisième période ont secoué les cordages en supériorité numérique.

Avec deux buts, Alexandre Labonté a reçu des éloges de son entraîneur. « Il a joué un fort match », a commenté Roy.

« Le trio d’hommes forts (Hubert Poulin, Mario Jr. Boilard et Tommy Veilleux) a démontré qu’il était essentiel face à des adversaires redoutables comme Jonquière », a ajouté le pilote du Cool Fm.

Adam Russo a terminé le match avec 30 arrêts.

Prochains matchs

Il ne reste que quatre rencontres à disputer avant le début des séries éliminatoires. Vendredi (23 février), l’équipe de Thetford sera en ville à 20 h et le lendemain, le Cool Fm sera en visite à Jonquière à 19 h 30.