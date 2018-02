Coupe Boa-Franc/Mirage : Annabelle Williams a terminé entre la 9e et la 12e position

La représentante de Tennis Beauce, Annabelle Williams, a terminé entre la neuvième et la douzième position - comme le veut le classement de la Fédération - lors de la Coupe Boa-Franc/Mirage, qui est le Championnat québécois 16 ans et qui se tenait sur les terrains de Saint-Georges.

Au premier tour, elle s’est inclinée face à Mathilde Langevin de Repentigny (7-6, 3-6 et 1-6). Au tour suivant, elle a gagné par défaut aux dépens de Nansi Toskova de Montréal. Au troisième tour, elle a été défaite par Daniella Miller de Montréal (1-6, 6-4 et 1-6).

En double, elle a perdu au premier tour.

Ce championnat était déterminant pour les athlètes, qui tentaient de se tailler une place sur l’équipe du Québec en vue des Championnats canadiens du 23 au 31 mars à Montréal.

Résultats

Filles

Simple : Annabelle Xu, la favorite du tournoi, a gagné contre Juliette Bégin en deux sets (7-5 et 6-2).

Double : Annabelle Xu et Juliette Bégin ont remporté les grands honneurs face à Gabrielle Geolier et Mathilde Langevin (6-3 et 7-6).

Garçons

Simple : Maxime St-Hilaire, lui aussi favori, a vaincu Maxime Maréschal-Hay en deux sets (6-0 et 6-3).

Double : Christophe Clément et Jaden Weekes ont battu Maxime St-Hilaire et Berk Tunali (7-6 et 6-4).