Jacob Gosselin veut faire sa place avec les Condors dès sa première saison

Fraîchement recruté par les Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Jacob Gosselin a bien l’intention de brouiller les cartes la saison prochaine.

Lorsqu’il se pointera au camp d’entraînement de sa nouvelle équipe collégiale, il sait que le poste de quart-arrière devrait revenir au vétéran Jérémy Desmeules. Sans oublier l’arrivée d’un autre quart-arrière, Justin Quirion, des Dragons de la polyvalente de Saint-Georges.

« Je vais me battre pour être toujours le premier [quart-arrière] », a dit avec conviction Gosselin, sans toutefois avoir trop d’arrogance.

Or, il sait que la marche est haute puisqu’il doit apprendre à évoluer dans une ligue à 12 joueurs plutôt qu'à huit, comme ce fut le cas avec son équipe juvénile, les Patriotes de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin.

« Je vais devoir travailler plus fort », a-t-il assuré.

Hésitant entre le Cégep de Beauce-Appalaches et celui de Lévis, il a avoué avoir eu quelques moments d’adaption lors des camps de sélection. « Il y avait plus de receveurs et le terrain est plus large », a-t-il expliqué.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi avoir choisi le cégep de sa région, il a mentionné qu’il se sentait prêt à quitter le nid familial, mais qu’il n’était pas certain que le tout en vaille la peine.

« J’aurais possiblement moins joué avec Lévis », a-t-il estimé à propos de l’équipe se trouvant dans la Division 1. Les Condors, eux, sont en Division 2.

Pourquoi ne pas revenir en défensive

Avant d’être quart-arrière, Gosselin évoluait sur la ligne défensive et si l’entraîneur Julien Campbell a besoin de ses services à cette position, celui qui portait le numéro 12 chez les Patriotes assure qu’il ne dira pas non.

« J’aime mieux être en défensive que de ne pas jouer », a-t-il lancé sans détour.

Son ancien entraîneur juvénile, Jimmy Boulet, avait fait appel à ses services en tant que quart-arrière alors que les Patriotes tiraient de l’arrière 30 à 6 à la mi-temps. Lorsque le match était terminé, le pointage était de 39 à 38 pour les Condors.