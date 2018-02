La rivalité monte entre les Beaucerons et le Cleri Sport en séries

Une rivalité naturelle s’est installée entre les Beaucerons de Sainte-Marie et le Cleri Sport de Saint-Georges. La ronde éliminatoire qui s’est entamée hier soir (24 février) l’a prouvé à nouveau.

En début de rencontre, Dylan Rancourt est entré en collision avec le gardien de l’équipe de Saint-Georges, Jamieson Lagrange, alors que celui-ci se trouvait derrière son filet.

« C’est un geste intentionnel, a maugréé l’entraîneur-chef du Cleri Sport, Stéphane Poulin. On ne voit pas ça souvent et je ne peux pas croire que ce genre de geste passe encore en 2018. »

Sur la séquence, le joueur des Beaucerons a écopé d’une pénalité pour avoir fauché les patins.

« Ce n’était pas un call qui venait du banc », a assuré l’instructeur des Beaucerons, Pierre-Luc St-Jean, qui a également mentionné que Rancourt était loin d’être le joueur le plus imposant pour commettre ce genre de geste.

« Il y a des gestes vicieux des deux côtés qui ont été commis, car c’est une série très physique », a-t-il ajouté.

Qui dit vrai ?

Après la deuxième période, les spectateurs ont eu droit à un geste inhabituel dans le monde du sport alors que Poulin aurait déversé le reste de sa bouteille d’eau sur son homologue.

« J’ai vidé ma bouteille d’eau sur la glace, mais malheureusement, il passait par là », a justifié Poulin.

« Je devais avoir la face près de la glace, car j’ai reçu l’eau en plein visage », a riposté St-Jean.

Victoire des Beaucerons

Malgré ces évènements, il y avait une partie de hockey au Centre Caztel et c’est l’équipe locale qui a gagné par le pointage de 3 à 1.

« On a peut-être disputé notre meilleur match de la saison en appliquant notre système de jeu à la lettre », était fier de dire le coach de l’équipe victorieuse, qui a inscrit un but à chacune des périodes. Dans l’ordre, Jérémy Boutin, Dave Boily et Samuel Gilbert ont noirci la feuille de pointage.

Gabriel Gosselin a été le seul des siens à tromper la vigilance d’Anthony Poliquin.

Les deux clubs se retrouveront ce soir (25 février), à Saint-Georges au Centre sportif Lacroix-Dutil à 19 h.