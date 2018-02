L'argent et le bronze pour des tireurs juniors de la Beauce à Trois-Rivières

Trois tireurs juniors de la Beauce ont remporté deux médailles de bronze et une médaille d'argent lors de la compétition provinciale de tir olympique qui s'est déroulée la fin de semaine dernière à Trois-Rivières.

Olivier Beauchesne, de Sainte-Hénédine, en est à sa seconde saison sur le circuit provincial. Il a gagné une médaille de bronze dans la catégorie « homme junior » en tir à la carabine à air comprimé.

De son côté, Charles Couillard, de Sainte-Marie, a gagné une médaille de bronze en pistolet à air comprimé chez les « hommes junior ». Précisons que Charles en était sa première compétition.



Toujours au pistolet, Elliott Côté, de Sainte-Marie, a remporté la médaille d’argent. Elliott en est quant à lui à sa troisième année sur le circuit.

« Le tir de précision est vraiment un sport complet. Pour se surpasser, les jeunes doivent démontrer une bonne forme physique, une excellente concentration et une connaissance de soi, physique et intellectuelle, hors du commun », mentionne l'entraîneur du Club de tir de Beauce, Guillaume Paré.

« Il ne suffit pas de savoir tirer. Il faut aussi perfectionner les détails de sa technique afin d’atteindre une cible de 0,5 millimètres de diamètre à 10 mètres devant nous, en position debout, lors d’un match de 60 coups », a ajouté ce dernier.

Notons que ces trois jeunes hommes ont appris les techniques de base du tir à air comprimé au sein du programme des cadets dont ils font toujours partie. De plus, ils s’entrainent au tir olympique au Club de tir Beauce de Sainte-Marie.



Dans les prochains mois, les trois participeront à d’autres championnats provinciaux et Olivier Beauchesne participera en plus au Grand Prix Airgun de Toronto, qui est une compétition de classe internationale.