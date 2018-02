Antony Auclair de passage dans la région pour inspirer son ancienne équipe

Lors du 30e Souper du cinquième quart des Dragons de la polyvalente Saint-Georges, qui a eu lieu samedi le 24 février dernier au centre de congrès Le Georgesville, un ancien de l’équipe est venu s’adresser aux convives. Il s’agissait du joueur des Buccaneers de Tampa Bay, Antony Auclair, de Notre-Dame-des-Pins.

Avant même le début de son discours, l’ancien des Dragons a reçu une ovation debout de quelques instants.

« Avec tous les changements qu’il y a eu au sein de l’organisation, je trouve que la famille des Dragons a fait preuve de résilience avec son envie de persévérer à travers les tempêtes et de se relever lorsque vaincue », a mentionné le joueur de football lors de son discours.

« Cela représente une belle démonstration de l’attitude à adopter dans toutes les sphères de vos vies et c’est ce que j’ai retiré le plus de ce programme », a-t-il ajouté.

« Vous, les joueurs, vous êtes à une époque où l'on vous bombarde de conseils et de façons de faire, mais vous le savez au fond de vous ce que vous devez faire. Alors faites-vous confiance », a-t-il dit en conclusion de son allocution.

Bien sûr, il a répondu aux nombreuses questions qui lui ont été posées, en plus de signer quelques autographes. Le joueur des Buccaneers a également signé des agrandissements qui seront affichés à l’entrée des vestiaires des équipes.

Et les gagnants…

Cette soirée au Georgesville concluait la saison 2017 des joueurs évoluant au sein des catégories atome, cadet et juvénile. Une quarantaine de trophées ont été remis et en voici quelques-uns. À noter que le premier nom est un joueur de catégorie atome, le second est un footballeur cadet et le dernier, un joueur juvénile.

Unités spéciales

Marc-Antoine Garneau

Étienne Rodrigue

Edward Poulin

Recrue de l’année

Mathias Tremblay est celui qui s'est la plus amélioré dans l’atome

Recrue de l’année à l’offensive

Marc-Antoine Lacroix (cadet)

Raphaël Dumas (juvénile)

Recrue de l’année à la défensive

Zachary Roy (cadet)

Jamyson Goudreau (juvénile)

Étudiant-athlète

Mathias Giroux

Benjamin Thibault

Antoine Giroux

Bourses d’étude McDonald’s (500 $)

Antoine Giroux

Joueur le plus dévoué

Mathias Boucher

William Carrier

Gabriel Nadeau

Trophée Jacques Doyon (joueur le plus utile à l’offensive)

Derek Vallée

Alexandre Lessard

Jason Grenier

Trophée Robert Morin (joueur le plus utile à la défensive)