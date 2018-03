« On va se battre jusqu’au bout » - Mario Roy

Il ne reste que deux rencontres de saison régulière pour le Cool Fm avant le début des séries éliminatoires et Mario Roy assure que l’équipe va tout donner.

À lire également :

« On va se battre jusqu’au bout », a dit de façon catégorique l’entraîneur-chef du club de Saint-Georges.

Ce soir (2 mars), le Cool Fm sera à Rivière-du-Loup pour affronter le 3L à 20 h et demain, la meilleure équipe de la Ligue, les Éperviers de Sorel-Tracy, seront en ville à 20 h.

« On va en profiter pour mettre notre jeu collectif à point avant d’entamer les séries », a souligné Roy, qui sera privé de plusieurs effectifs pour la fin de semaine.

Parmi les joueurs qui se retrouvent sur la liste des blessés, notons les attaquants Jonathan Laberge et Mickaël Bédard ainsi que les défenseurs Keven Dupont, Evgueni Nurislamov et Jonathan Parisien.

Malgré toutes ces blessures, l’équipe continue de tirer son épingle du jeu avec un dossier de cinq victoires et autant de revers lors des dix dernières rencontres.

Lors des cinq dernières parties, la troupe de Mario Roy a remporté trois rencontres, mais a échappé les deux dernières. « On continue d’offrir d’excellentes performances malgré l’hécatombe et on va aborder nos rencontres avec beaucoup d’optimistes », a-t-il conclu.

Avant les rencontres de cette fin de semaine, le Cool Fm était installé au cinquième rang du circuit avec une fiche de 16-15-3-0 et une récolte de 35 points, soit deux de moins que l’Assurancia de Thetford.