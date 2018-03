Homme fort : Yannick Chevanel revient satisfait de sa première compétition mondiale

Pour sa première présence sur la scène mondiale en tant qu’homme fort amateur, le natif de Saint-Joseph, Yannick Chevanel, a pris le 33e rang des 45 compétiteurs de sa catégorie lors de la Arnold Strongman Classic à Columbus, qui se déroulait en fin de semaine.

À lire également : Une étape à la fois pour Yannick Chevanel

« Je peux repartir de là la tête haute, car je ne pouvais pas faire mieux », a fait savoir l’homme de 27 ans, qui se trouvait encore à Columbus lors de l’entrevue avec EnBeauce.com.

La première épreuve sur sa route était le lever de l’haltère géant et il a réussi une répétition de la charge de 210 livres. « La poignée était de trois pouces alors que d’habitude, elle fait deux pouces lors des compétitions et je suis capable de faire trois ou quatre répétitions », a expliqué l’homme fort.

Un peu plus tard dans la journée de vendredi (2 mars), c’était la marche du fermier, mais avec une légère variation. C’est-à-dire que les hommes forts devaient non seulement parcourir la distance devant eux, mais également soulever la charge à quelques reprises. « Je n’étais plus dans ma zone de confort, a dit sans détour Chevanel. Il me manquait une répétition pour terminer le parcours. »

Le lendemain, les épreuves de la pierre d’husafell et de la pierre d’Atlas attendaient les hommes forts. Pour la première épreuve, le Beauceron a été en mesure de terminer le parcours, mais ce fut une histoire différente pour la seconde.

« La charge était en métal alors que d’habitude, elle est en pierre. Cette épreuve est ma force lors des compétitions, mais cette fois-ci, la charge n’a pas bougé », a résumé le sympathique homme fort.

Certes, déçu de ne pas avoir été en mesure de soulever ladite charge, il était bien heureux de sa fin de semaine à Columbus. « C’était un de mes rêves de me rendre ici et je suis fier de ce que j’ai accompli parce que je n’ai fait aucune erreur lors de mes épreuves », a dit celui qui pratique ce sport depuis neuf ans.

Arnold y était

La compétition porte le prénom de l’ancien culturiste et vedette hollywoodienne, Arnold Schwarzenegger, qui était présent lors de la fin de semaine.

« Je l’ai vu de loin, mais je n’ai pas pu lui parler », a raconté le Beauceron lorsqu’on lui a demandé s’il avait aperçu le Terminator.

Se déplaçant avec quelques gardes du corps, il est toujours difficile d’approcher le célèbre acteur lorsqu’il se déplace pour les compétitions qui portent son nom.